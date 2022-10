Dolina Pięciu Stawów na weekend: który szlak wybrać, jakie atrakcje zobaczyć? Mapa, czas przejścia, schronisko. Praktyczne wskazówki

Kiedy pogoda sprzyja, warto zaplanować wycieczkę do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach. Jest tam pięknie o każdej porze dnia i roku. Ale który szlak wybrać? Jak długo idzie się do Doliny? Czy trasa nadaje się dla dzieci? Na wszystkie pytania odpowiadamy w naszym praktycznym informatorze. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0

Dolina Pięciu Stawów to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, w dodatku prowadzi do niej wyjątkowo malowniczy szlak, przy którym czeka na turystów najwyższy w Polsce wodospad. Którą trasę do Doliny Pięciu Stawów Wybrać, jak długo idzie się do celu i co warto zobaczyć na miejscu? Ile kosztuje parking i nocleg w schronisku PTTK? Czy szlak do Doliny nadaje się dla dzieci? Czy Dolinę można zwiedzać zimą? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym informatorze: Dolina Pięciu Stawów na weekend. Praktyczne wskazówki dla turystów.

Dolina Pięciu Stawów Polskich: skarb Wysokich Tatr

Dolina Pięciu Stawów Polskich (lub po prostu Dolina Pięciu Stawów) to odgałęzienie Doliny Białki w Tatrach Wysokich. Uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w polskich Tatrach. Niezwykły krajobraz tworzą tu granitowe szczyty gór, porośnięte kosodrzewiną, i polodowcowe jeziora (stawy), od których Dolina bierze swą nazwę. W Dolinie Pięciu Stawów można obserwować nie tylko piękne górskie panoramy, ale też dzikie zwierzęta, np. kozice, niedźwiedzie i świstaki. Zimą uprawia się tu taternictwo i narciarstwo skiturowe. Dolina Pięciu Stawów ma ok. 4 km długości i 2 km szerokości, położona jest na wysokości od 1625 do 1900 m n.p.m. Leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Przez Dolinę płynie potok Roztoka ze źródłem w Wielkim Stawie, który za Wodogrzmotami Mickiewicza wpada do Białki. Sama Dolina Białki to najpopularniejsza trasa do Morskiego Oka, z początkiem przy parkingu na Łyskiej Polanie lub w Palenicy Białczańskiej, gdzie znajduje się wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Bliskość Morskiego Oka – jednego z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w polskich górach – to dodatkowy atut Doliny Pięciu Stawów. Wielu turystów łączy Morskie Oko z Doliną Pięciu Stawów, zwiedzając oba miejsca w czasie jednej dłuższej wycieczki. Dolina Pięciu Stawów Polskich – mapa: Letnia panorama Wielkiego Stawu Polskiego.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Aneta Pawska, CC BY-SA 3.0 Skąd nazwa „Dolina Pięciu Stawów Polskich”? W czasach poprzedzających gwałtowny rozwój ruchu turystycznego w Tatrach Dolina Pięciu Stawów nazywała się Pięciostawy. Nazwę zmieniono, by lepiej komponowała się z innymi pobliskimi dolinami tatrzańskimi. Ponieważ jednak na Słowacji znajdowała się już jedna Dolina Pięciu Stawów (Spiskich), do nazwy naszej doliny trzeba było dodać jeszcze „Polskich”. Stąd wzięła się nazwa Dolina Pięciu Stawów Polskich.

Ile jest stawów w Dolinie Pięciu Stawów i czemu wcale nie pięć?

Nazwa doliny może wydawać się dziwna także z innego powodu. Stawów, czyli jezior, jest w niej nie pięć, lecz sześć: Wielki Staw Polski (najgłębsze i najdłuższe jezioro w polskich Tatrach)

Mały Staw Polski

Przedni Staw Polski

Czarny Staw Polski

Zadni Staw Polski

Wole Oko – prawdopodobnie w początkach tatrzańskiej turystyki nie liczono go jako jeden ze stawów z uwagi na niewielkie rozmiary i okresowość. Wole Oko nie zawsze wypełnione jest wodą. Ile kosztuje wstęp do Doliny Pięciu Stawów?

Dolina Pięciu Stawów leży na terenie TPN, a wstęp do parku jest płatny. Na szczęście bilety nie są drogie: normalny kosztuje 8 zł, ulgowy 4 zł. Parking przed Doliną Pięciu Stawów

Samochód osobowy przed wycieczką do Doliny Pięciu Stawów można ostawić na parkingu na Łysej Polanie lub w Palenicy Białczańskiej. Cena całodziennego postoju to 25 zł. Rezerwacji miejsca parkingowego trzeba dokonać online. Na Łysą Polanę można dostać się także busem z okolic dworca PKS w Zakopanem. Przejazd zajmuje ok. godzinę. Czytaj też: Kasprowy Wierch: kolejka linowa, bilety, pogoda, szlak. Praktyczny przewodnik. Ile może kosztować rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch? Dolina Pięciu Stawów jest piękna przy każdej pogodzie. Na zdjęciu widać nadciągającą burzę.



Zdjęcie na licencji https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/CC BY 2.0. Maciej Kraus, Flickr.com, CC BY 2.0

Jak dostać się do Doliny Pięciu Stawów? Szlak znad Schroniska Roztoka

Dolina Pięciu Stawów to atrakcyjny cel górskich wycieczek. Jak dostać się do Doliny Pięciu Stawów? Czy szlak jest trudny? Dokąd jeszcze prowadzą trasy z samej Doliny? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Skąd najlepiej wyruszyć do Doliny Pięciu Stawów? Turyści najczęściej wybierają się do Doliny Pięciu Stawów tą samą trasą, która prowadzi nad Morskie Oko. Szlak zaczyna się przy parkingu TPN na Łysej Polanie (albo dalej, przy kasach TPN w Palenicy Białczańskiej) i prowadzi wzdłuż Białki na południe, do Roztockiej Czuby i Schroniska w Roztoce. Przy Schronisku szlak się rozwidla – droga w lewo prowadzi nad Morskie Oko, a w prawo do Doliny Pięciu Stawów, obok Wodogrzmotów Mickiewicza. Dolina Pięciu Stawów, szlak nad Morskie Oko - mapa Szlak do Doliny Pięciu Stawów. Ile się idzie? Cały szlak do Doliny Pięciu Stawów z Łysej Polany liczy niecałe 9 km długości i można go przejść w ok. 2,5 – 3 godziny. Szlak można skrócić, korzystając z parkingu w Palenicy Białczańskiej.

Czy szlak do Doliny Pięciu Stawów jest trudny? Droga do Morskiego Oka, a potem odcinek między Schroniskiem Roztoka a Schroniskiem w Dolinie Pięciu Stawów, nie są trudne, choć dość długie. Świetnie nadają się na rodzinny spacer ze starszymi dziećmi. Latem na szlaku bywa gorąco – kosodrzewina nie daje wiele cienia – ale nie brakuje malowniczych zakątków, w których można zrobić postój i podziwiać widoki. Jeśli wybieramy się w tę okolicę z mniejszymi dziećmi lub seniorami, być może powinniśmy raczej zdecydować się na przejazd fasiągiem lub saniami do Morskiego Oka.

Dolina Pięciu Stawów: szlak znad Morskiego Oka. Dwie trasy do wyboru

Do Doliny Pięciu Stawów można także dostać się znad samego Morskiego Oka. Nad Wielki Staw Polski prowadzą stamtąd dwa szlaki:

Szlak niebieski: liczy ok. 5,5 km długości, jego przejście może zająć ok. 2 godz. w jedną stronę. Prowadzi przez Świstówkę Roztocką, charakteryzuje się pięknymi widokami na górskie jeziora. Szlak żółty: liczy ok. 7,5 km długości, jego przejście może zająć ok. 3 godz. w jedną stronę. Prowadzi przez Szpiglasową Przełęcz. Jak długo idzie się do Doliny Pięciu Stawów trasą przez Morskie Oko?

Przejście szlaku nad Morskie Oko z Palenicy Białczańskiej, wzdłuż drogi Oswalda Balzera, zajmuje ok. 2 godzin w jedną stronę (trasa liczy ok. 8,5 km). By przejść do Doliny Pięciu Stawów, należy doliczyć jeszcze ok. 2 godz. w jedną stronę, co daje łącznie 4 lub 5 godzin marszu. Drogę nad Morskie Oko można sobie ułatwić, wynajmując fasiąg latem lub sanie zimą. Górale podwożą turystów praktycznie nad samo jezioro. Taka przejażdżka pozwala oszczędzić czas i siły turystom, planującym wybrać się znad Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Trudność szlaku do Doliny Pięciu Stawów z Morskiego Oka Szlak do Doliny Pięciu Stawów znad Morskiego Oka jest nieco bardziej wymagający od drogi spod Schroniska Roztoka. Widoki są piękne, ale trasa może być zbyt wymagająca dla seniorów i młodszych dzieci.

Dokąd prowadzą szlaki z Doliny Pięciu Stawów? Z samej Doliny Pięciu Stawów Polskich odchodzą także liczne szlaki turystyczne. Można się stąd dostać np. na Przełęcz Zawrat i dalej na Halę Gąsienicową

Na Szpiglasową Przełęcz i Morskie Oko (tzw. Ceprostrada)

na Kozią Przełęcz,

na Kozi Wierch

na Krzyżne, a więc na słynną Orlą Perć. Wielka Siklawa (na dole zdjęcia) to najwyższy polski wodospad.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Opioła Jerzy, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: Czerwone Wierchy: szlak z Kasprowego, Kuźnic i Kir. Który wybrać? Jak długo się idzie? Praktyczny plan wycieczki na Czerwone Wierchy

Atrakcje Doliny Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów ma turystom do zaoferowania zapierające dech w piersiach widoki, a także kilka dodatkowych atrakcji.

Wodogrzmoty Mickiewicza : to pierwszy wodospad na Potoku Roztoka na szlaku do Doliny Pięciu Stawów spod schroniska Roztoka. Słynie z huku, jaki robi woda spadająca na skały. Akurat z Adamem Mickiewiczem wodospad ma niewiele wspólnego (wieszcz nigdy nie odwiedził Tatr), ale został nazwany na jego cześć w roku 1891, na pamiątkę sprowadzenia na Wawel prochów poety.

: to pierwszy wodospad na Potoku Roztoka na szlaku do Doliny Pięciu Stawów spod schroniska Roztoka. Słynie z huku, jaki robi woda spadająca na skały. Akurat z Adamem Mickiewiczem wodospad ma niewiele wspólnego (wieszcz nigdy nie odwiedził Tatr), ale został nazwany na jego cześć w roku 1891, na pamiątkę sprowadzenia na Wawel prochów poety. Wielka Siklawa : to najwyższy wodospad w polskich Tatrach. Liczy 70 m wysokości i stanowi jeden z najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie TPN. Rozbryzgująca się na skałach woda tworzy często ładne tęcze, a latem dodatkowo schładza powietrze.

: to najwyższy wodospad w polskich Tatrach. Liczy 70 m wysokości i stanowi jeden z najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie TPN. Rozbryzgująca się na skałach woda tworzy często ładne tęcze, a latem dodatkowo schładza powietrze. Kamienna koliba ze spadzistym dachem przy brzegu Wielkiego Stawu Polskiego to najstarszy zachowany w Tatrach budynek tego typu. Stoi w Dolinie Pięciu Stawów prawdopodobnie już od XVII w.

Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów, jako jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Tatr, ma swoje schronisko dla turystów. Zarządzane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) schronisko im. Leopolda Świeża stoi nieopodal Przedniego Stawu Polskiego. Wzniesiono je w l. 1948-1953 i obecnie jest to najwyżej położone schronisko PTTK w Polsce (1670 m n.p.m.) i jedno z nielicznych, do których nie można dojechać samochodem, a zaopatrzenie dostarczane jest specjalną windą towarową.

Współczesne schronisko w Dolinie Pięciu Stawów jest godnym następcą wcześniejszych placówek tego typu, które stawiano w różnych miejscach Doliny od 1876 r. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów ma 67 miejsc noclegowych. Można wynająć pokoje mieszczące od 2 do 10 osób. Cennik: pokój 2-osobowy 110 zł za noc

pokój 4-osobowy 90 zł za noc

pokoje 7-, 8- i 10-osobowe 70 zł za noc

W schronisku działa kuchnia, serwująca turystom posiłki, w tym słynną w okolicy szarlotkę. Śniadanie kosztuje 22 zł, obiad 16 zł, szarlotka 10 zł. Przy schronisku działa wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkoła górska i placówka TOPR. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów - mapa Schronisko jest przyjazną przystanią dla turystów o każdej porze roku.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Maciej G Szling, CC BY-SA 3.0

Dolina Pięciu Stawów zimą

Dolina Pięciu Stawów Polskich jest dostępna także zimą, choć szlak robi się wtedy trudniejszy i czasem – w zależności od warunków pogodowych – konieczne jest użycie raków. Należy szczególnie uważać na oblodzenie szlaków prowadzących blisko potoków i wodospadów.

Zimą w Dolinie Pięciu Stawów można w uprawiać taternictwo (np. na Zamarłej Turni) albo skialpinizm.

Dolina Pięciu Stawów z dzieckiem

Szlak do Doliny Pięciu Stawów mogą pokonać nawet dzieci zaledwie kilkuletnie, ale wiele zależy tutaj od chęci samego małego turysty. Trasa nie jest trudna technicznie, ale wymagająca kondycyjnie. Pokonanie szlaku do Doliny Pięciu Stawów w obie strony z małym dzieckiem może zająć ok. 10 godzin, co trzeba brać pod uwagę, planując rodzinną wycieczkę. Szlak do Doliny Pięciu Stawów nie nadaje się dla dziecięcych wózków. Droga jest nierówna, miejscami stroma, do tego długa, a przewyższenie (różnica wysokości) także jest dość spore i może utrudniać marsz osobom pchającym wózek. Widok na Dolinę Pięciu Stawów ze Świstowej Czuby.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Samsong, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: Dolina Kościeliska: trasy, parking, cennik. Na szlaku są jaskinie! Radzimy, co warto wiedzieć przed wycieczką

Dolina Pięciu Stawów z psem

Czy do Doliny Pięciu Stawów można wybrać się na wycieczkę z psem? Niestety, Dolina Pięciu Stawów leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i nie można wyprowadzać w niej psów. W Tatrach psy są mile widziane tylko w Dolinie Chochołowskiej i na Drodze pod Reglami.

Zdjęcia z Doliny Pięciu Stawów Polskich

Zapraszamy do galerii pięknych zdjęć ze szlaku do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Niesamowite widoki sprawią, że nabierzecie ochoty na górską wycieczkę.

Bezpieczeństwo na górskich szlakach

Czy znacie podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach? Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.

