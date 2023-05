Doliną Popradu znów będą jeździć pociągi. Wraca też turystyczne połączenie Muszyna-Poprad ze wspaniałymi widokami na Tatry

Pociągi pojadą Doliną Popradu

PKP Polskie Linie Kolejowe kończą modernizację linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów. Między innymi na odcinku od Piwnicznej do Zubrzyka wymienione zostały podkłady kolejowe ze starych drewnianych, na nowe – betonowe. W związku z tym od 12 marca na trasie nie kursują pociągi, a przejazdy remontowanych odcinków odbywają się komunikacją zastępczą. To zmieni się już 15 czerwca.

Dla takich widoków warto wybrać się w podróż z Muszyny do Popradu koleją Artur Królikowski

W nowy rozkład jazdy opublikowany przez PKP PLK obowiązywać będzie od 11 czerwca do 2 września. Wśród nowości są połączenia do Krynicy-Zdroju z Jasłem. Pociąg Włóczykij w czasie III Igrzysk Europejskich (24-30 czerwca) będzie kursował codziennie. Natomiast później – od 7 lipca do 2 września w każdy weekend.