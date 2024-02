Ferie 2024. Tanie loty z Krakowa w lutym. Do tych miast polecisz do 350 zł! Matylda Skowronek

Małopolskie ferie trwają w najlepsze, co oznacza tylko jedno - pora wykorzystać wolny czas, by wybrać się na szybki city break. Luty to idealny okres na krótki zagraniczny wypad. Dużo wolnego czasu, tanie bilety lotnicze - czego chcieć więcej? Sprawdź, do jakich europejskich miast najlepiej polecieć z Krakowa za niewielkie pieniądze!