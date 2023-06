Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie

Gdzie jest burza? Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane

Burze w Małopolsce, piątek 23.06.2023

Mapa i rada burz w Małopolsce

Prognoza IMGW dla Małopolski na piątek i sobotę

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy również burze. Lokalnie możliwy grad. Suma opadów w czasie burzy do 20 mm, głównie na południu województwa. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.