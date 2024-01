Lawinowa trójka w Tatrach. TOPR odradza wyjścia w wyższe partie gór

Lawinowa trójka to efekt padającego w górach śniegu i silnego wiatru. W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu, a do tego wiatr wiejące z prędkością w porywach do 100 km/h.

- Takie warunki są tylko dla ludzi, którzy naprawdę potrafią się poruszać zimą w górach i potrafią umiejętnie oceniać zagrożenie lawinowe na miejscu i wybierać teren tak, aby te strome szczególnie niebezpieczne stoki omijać – mówi Kamil Suder, ratownik TOPR. - Zawsze opad, który jest połączony z silnym wiatrem, tworzy warunki szczególnie lawinowe. Wiatr ciągle ma wiać przez cały weekend. Także może być coraz bardziej niebezpiecznie.

- Jest bardzo niebezpiecznie, jest słaba widoczność, szlaki nie są przetarte, w dodatku silny wiatr. Są miejsca na graniach, gdzie jest ślisko, gdzie śniegu nie ma w ogóle, a są miejsca takie, że tego śniegu zostało odłożone bardzo dużo i to są miejsca właśnie szczególnie niebezpieczne – mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.