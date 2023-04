Góra Malnik nad Muszyną to supermiejsce na wiosenną wycieczkę. Piękne widoki! Zobaczcie zdjęcia

Co warto wiedzieć o górze Malnik?

Góra Malnik (726 m) to szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny. Północne stoki tego grzbietu opadają do doliny potoku Wilcze (dopływ Muszynki), południowe do doliny Potoku Podgórnego będącego dopływem Popradu.

Grzbietem Malnika prowadzi szlak turystyczny. W odróżnieniu od większości wzniesień Gór Leluchowskich grzbiet Malnika jest odkryty, dzięki temu można z niego podziwiać rozległą panoramę na Beskid Sądecki i Tatry.

Władze gminy Muszyna planują wybudować na szczycie platformę widokową, a także kolejkę gondolową.