Grzechynia. Prywatny akt oskarżenia przeciwko ks. Piotrowi Natankowi. Rodzice dzieci poczętych in vitro oskarżają duchownego o zniesławienie

W Wielkanoc 2021 r. ks. Piotr Natanek nazwał dzieci z in vitro "zwierzętami"

Ks. Piotr Natanek ma swoje wierne grono wyznawców. Do Pustelni Niepokalanów w Grzechyni, nikt poza najwierniejszymi sługami nie ma wstępu. Ale od czego są środki przekazu? Suspendowany w 2011 r. duchowny ma swoją telewizję internetową, swoje kazania nagrywa i publikuje na platformie Youtube. Stąd wiadomo, jakie treści są w nich poruszane. Tak też było i w niedzielę wielkanocną 4 kwietnia 2021 r. W świątecznym kazaniu ks. Natanek wypowiedział się o dzieciach poczętych metodą in vitro.

Skandaliczna wypowiedź obiegła media. „Gazeta Krakowska” jako pierwsza o tym napisała. Informacja dotarła m.in. do rodziców, którzy dzięki tej metodzie cieszą się z potomstwa oraz do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Po pierwszym oburzeniu, zaskoczeniu i niedowierzaniu, postanowili działać.

Prywatny akt oskarżenia przeciwko ks. Natankowi

Ukarania Natanka za te słowa domagał się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. To do tej organizacji zwrócili się rodzice trojga dzieci poczętych metodą in vitro.

- Atmosfera w Polsce wokół in vitro, jest stygmatyzująca. Państwo, które mówi o dzietności, funduje 500 plus dla zachęty, powinno wspierać wszelkie metody leczenia bezpłodności. Tak nie jest

- mówi Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Ja się nie dziwię rodzicom dzieci poczętych metodą in vitro, że się w nich zagotowało, bo mnie samego poruszyła wypowiedź tego księdza. To obrzydliwa stygmatyzacja i to z ust duchownego - dodaje.

Wśród rodziców, których zbulwersowała wypowiedź ks. Piotra Natanka, jest pan Jakub, ojciec 10-latki.

- To, co zrobił Natanek, jest karygodne

- mówi pan Jakub. - To był gwóźdź do trumny. Jestem człowiekiem liberalnym, otwartym na krytykę, ale nie ma mojej zgody na stygmatyzację i mowę nienawiści. Bo to co powiedział ksiądz, to już nie jest wolność słowa, tylko mowa nienawiści. Jestem rozczarowany postawą kościoła, że toleruje zachowanie Natanka, dziwię się innym instytucjom, że wiedzą, co wyprawia, a mimo to nie potrafią wyciągnąć konsekwencji. Dlatego cieszę się, że sąd przyjął prywatny akt oskarżenia. Mam nadzieję, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Oczekujemy przeprosin - dodaje.