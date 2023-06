Igrzyska czas start. Piątek w Krynicy pod znakiem taekwondo. Polacy szybko pożegnali się z rywalizacją. Zdjęcia

W pierwszej z walk w fazie 1/16 finału wśród kobiet do 46 kg Chorwatka Lena Stojković pokonała 2:0 Węgierkę Hannę Csaki. Na dwóch matach zaprezentowali się reprezentanci Polski: Anita Kamińska w kategorii do 46 kg kolejno uległa 0:2 Cypryjce Kyriaki Kouttouki, Nikola Krajewska wśród zawodniczek do 49 kg okazała się lepsza od Finki Jenny Kriistiny Ylonen 2:1, Łukasz Nowak w rywalizacji do 58 kg musiał uznać wyższość Niemca Cemala Can Malkoca 0:2, a Bartłomiej Wieczorek w kat. do 54 kg przegrał 0:2 z Bułgarem Lubomirem Bogdanovem.

Walka o medale toczyła się od godz. 19. Po brązowe krążki sięgnęli kolejno: Niemka Supharada Kisskalt (do 49 kg), Niemka Sueheda Nur Celik (do 46 kg), Włoch Andrea Conti (do 54 kg), Francuz Cyrian Ravet (do 58 kg), Cypryjka Kyriaki Kouttouki (do 46 kg), Brytyjka Maddison Samant Moore (do 49 kg), Azer Gaszim Magomedov (do 58 kg), Grek Konstantinos Dimitropoulos (do 54 kg).

Złote medale trafiły do: Chorwatki Leny Stojković (do 46 kg, pokonała Włoszkę Sofię Zampetti), Hiszpana Hugo Arillo Vasqueza (do 54 kg, pokonał Azera Sayyada Dadaszowa), Hiszpanki Adriany Cerezo Iglesias (do 49 kg, lepsza od Turczynki Merve Dincel) oraz do ich rodaka Adriana Vicente Yunty (do 58 kg, lepszy od Irlandczyka Jacka Woolleya).