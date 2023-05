Ile pieniędzy możemy wydać na wakacje 2023? Nowe badanie zdradza wakacyjne plany Polaków i wskazuje, jak wpływa na nie inflacja

Budżet Polaków na wakacje 2023 jest ograniczony przez inflację

Natomiast 36 procent osób, zarówno zdecydowanych, jak i niezdecydowanych, ma budżet w przedziale od 2500 złotych do 5000 złotych . Warto zauważyć, że tylko niewielka grupa, czyli 16 procent zdecydowanych i 7 procent niezdecydowanych, rozważa wydanie od 5000 złotych do 7500 złotych na wakacje.

Okazuje się, że co trzeci respondent planuje wydać na wyjazd nie więcej niż 2500 złotych . Jest to kwota zaplanowana dla dwóch lub trzech osób.

Według badania przeprowadzonego przez pracownię Research Partner na zlecenie Travelplanet.pl, około 21 procent dorosłych Polaków zadeklarowało, że na pewno nie będzie wyjeżdżać na wakacje. 31 procent osób biorących udział w badaniu nie jest jeszcze zdecydowanych co do swoich planów.

Nowe badanie wpływu inflacji na plany wakacyjne Polaków w 2023 roku pokazuje, że wiele osób musi dostosować swoje plany wakacyjne do rosnących kosztów.

W ile osób i gdzie planujemy wybrać się na wakacje w 2023 roku?

Co do liczby osób, z jakimi planujemy spędzić wakacje, najczęściej pojawia się opcja wyjazdu we dwoje. Około 49 procent osób zdecydowanych na wakacyjny wyjazd zaplanowało swój budżet na wyprawę dla dwóch osób. Jednak warto zaznaczyć, że 17 procent osób planuje podróżować w trzyosobowej grupie, a 6 procent w pięcioosobowej lub większej.