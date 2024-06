Interwencja w gminie Trzebinia. Kolejne psy odebrane z tego samego, koszmarnego miejsca. Jeden wyrok więzienia już jest Małgorzata Gleń

Rok temu inspektorzy z krakowskiej fundacji La Fauna z meliny w gminie Trzebinia uratowali trzy psy. Jeden z nich zdychał z głodu, dwa pozostałe nie były w wiele lepszej formie. Właściciel psów trafił do więzienia. Czy do jego współmieszkańców dotarło, że jak ma się zwierzęta, to trzeba o nie dbać? Niekoniecznie. Inspektorzy pojechali tam na kontrolę i znaleźli dwa kolejne psy, w tym jednego młodziutkiego, ok. pięciomiesięcznego. Teraz trzeba je podleczyć i znaleźć im odpowiedzialnych ludzi.