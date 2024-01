Jedyna taka rodzina! Sądecki wojownik-legenda Rafał Dudek i jego waleczne kobiety

Jakiś czas temu na naszych łamach informowaliśmy już o walecznej rodzinie Dudków. Jak udało nam się dowiedzieć, sądecki mistrz nie zamierzał namawiać Balbiny, by szła jego śladami.

- Sama mnie o to prosiła. Nie jestem zwolennikiem walk dziewczyn w ringu czy w klatce w pełnym kontakcie… Oczywiście mamy w klubie sporą ilość kobiet, które trenują, kilka z nich walczy i nigdy nie sugerowałem, że nie chcę, by dziewczyny zajmowały się kickboxingiem. Tak naprawdę sporty walki w dzisiejszych czasach mają ogromne rzesze fanów. Obecnie ludzie zupełnie inaczej podchodzą do zawodników i zawodniczek, niż w czasach, gdy to ja zaczynałem swoją przygodę ze sportem – nie krył.

Co dalej ze stadionem Sandecji? Radny nie ma wątpliwości