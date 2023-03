Jeep Avenger. Prezentacja pierwszego elektryka z Polski. Wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne

Oto i on! Pierwszy samochód elektryczny z Polski! Niestety, nie jest to ani polski samochód elektryczny, ale mimo to niezwykle cieszy fakt, że Jeep Avenger, Samochód Roku 2023 oraz zdobywca kilku innych prestiżowych tytułów, jest w całości produkowany z polskiej fabryce w Tychach. Czy w ofercie będzie tylko silnik elektryczny? Czy pojawi się napęd na cztery koła i kiedy ruszy sprzedaż? Wszystkiego dowiedziałem się na polskiej prezentacji nowego Jeepa Avengera.

Pierwszy elektryczny Jeep prosto z Polski!

A dokładniej z fabryki w Tychach, gdzie uruchomiono produkcję nowego Jeepa Avengera. Praca trwa już od jakiegoś czasu, a pod koniec stycznia udało się osiągnąć imponującą wydajność aż 100 egzemplarzy dziennie. Czy to szczyt mocy przerobowych? Podobno nie, ale nikt nie chciał zdradzić czy, kiedy i w jakim stopniu wzrośnie produkcja oraz jakie jest zapotrzebowanie na elektryczną nowość z Polski. No dobrze, ale co tak naprawdę produkowane jest w Polsce? Czy pracownicy fabryki w Tychach mają tylko wszystko poskładać od A do Z jak z klocków? Nie do końca.

Jak powiedział Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach, nie chodzi tylko o proste zmontowanie wszystkich elementów, które otrzymano od dostawców i pośredników, bowiem w Tyskiej fabryce odbywa się nie tylko montaż. Całe nadwozie jest zgrzewane i odpowiednio ustawiane do poprawnej geometrii, jest również w całości malowane w dedykowanej do tego celu fabrycznej lakierni. Co więcej, wiele paneli, wytłoczek oraz elementów, które trafiają na Tyską spawalnie powstaje w naszym kraju. Część jest tłoczonych bezpośrednio w fabryce w Tychach, część trafia na linie montażowe od polskich poddostawców. Co prawda silnik elektryczny dostarczany jest z fabryki Stellantis z Francji, ale spalinowy (o nim za chwilę) produkowany jest na miejscu – w Tychach. Fotele, tapicerka, zderzaki – wszystko jest z Polski. Co ciekawe, nawet moduły baterii, które pochodzą z Chin, są montowane w całe układy i „paczki” na miejscu.

Tylko napęd elektryczny? Będzie też benzyna!

Jeep Avenger. Stylistyka nadwozia, wnętrze i podstawowe dane techniczne

Trzeba przyznać, że nowy Jeep Avenger prezentuje się bardzo dobrze, a kompaktowe nadwozie ma rewelacyjne proporcje. Auto mierzy 4084 mm długości, 1776 mm szerokości i 1528 mm wysokości. Rozstaw osi to 2562 mm. Uwagę zwracają bardzo krótkie zwisy, przyzwoity prześwit (200 mm) oraz poszerzenia nadkoli, co daje całości muskularnego, dynamicznego i nieco surowego wyglądu. To wszystko w połączeniu z typowymi dla Jeepa elementami tj. siedmiożebrowy grill, niewielkie, podwójne klosze lamp osadzone w czarnej ramce, sporo nakładek z tworzywa sztucznego, które budują charakter auta oraz nadkola o przekroju trapezu, daje naprawdę świetnie wyglądające, małe auto terenowe. Jeep twierdzi, że nawet w wersji z napędem na przednią oś, właściwości terenowe są bardzo przyzwoite, o czym świadczą bardzo dobre kąty natarcia, zejścia oraz rampowy. Co ciekawe, w niedalekiej przyszłości ma również pojawić się odmiana 4xe, czyli z hybrydowym napędem na cztery koła, poszerzonym nadwoziem itp. A co znajdziemy we wnętrzu?

Styliście spisali się bardzo dobrze projektując deskę rozdzielczą Avengera. Z jednej strony mamy elementy znane np. z odświeżonego Compassa, z drugiej zaś znajdziemy nieco surowości Wranglera. Żółty panel w ciepłym odcieniu prezentuje się świetnie i nadaje całości lekkiego, nieco młodzieżowego stylu, znajdziemy minimalistyczny panel z przyciskami do sterowania najważniejszymi funkcjami, jak również duże, ponad 10-calowe ekrany – centralny i wirtualnych zegarów. Jedynie w bazowej wersji wirtualne zegary wyświetlane są na 7-calowym ekranie. Jest sporo schowków, w tym jeden z magnetyczną roletką, jest także półka przed pasażerem na drobiazgi. Bagażnik ma pojemność 355 litrów. Pierwsze wrażenia z prezentacji jeszcze przedprodukcyjnej wersji – jak najbardziej pozytywne. Z niecierpliwością czekam na pierwsze jazdy.

Kiedy Jeep Avenger trafi na rynek i ile będzie kosztował?

Podsumowanie