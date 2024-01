Sądeccy strażacy podsumowali 2023 rok. Gdzie najczęściej interweniowali?

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Sącza i powiat nowosądecki. W 2023 roku na tym terenie powstały 3 453 zdarzenia (o 49 mniej niż w 2022 r.), w których interweniowali strażacy. Na tą liczbę składa się zaledwie 541 pożarów oraz 294 fałszywe alarmy. Pozostałe to tzw. miejscowe zagrożenia, czyli m.in. wypadki drogowe.

- W 2023 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 2 godziny i 32 minut. Pożary powstawały średnio co 16 godzin i 12 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 3 godziny i 21 minut – podsumowuje bryg. Marian Marszałek, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu. - Miesiącem o największym natężeniu działań ratowniczych był sierpień. Odnotowaliśmy wówczas 538 interwencji. Były to w głównej mierze działania związane z licznymi intensywnymi opadami deszczu oraz silnymi wiatrami.