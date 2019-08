Kogut poddaje się pod osąd wyborców. Startuje jako niezależny kandydat

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Koguta, którego pełnomocnikiem została Ewa Katarzyna Moskwa. Teraz zbierane są podpisy poparcia dla kandydata, którego udział w wyborach jest sporym zaskoczeniem nie tylko w regionie.

- To wyborcy ocenią moją dotychczasową działalność. Zawsze byłem blisko ludzi i starałem się im służyć - zaznacza Stanisław Kogut i dodaje, że decyzję o starcie podjął po rozmowach z wieloma osobami.

- To jego decyzja, dla mnie dość kontrowersyjna i wolałbym jej nie komentować - odpowiada pytany o start Koguta poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. W ocenie wielu lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości decyzja senatora jest oględnie to ujmując „niewłaściwa”. Dlaczego? Bo ciążą na nim zarzuty korupcyjne, a przede wszystkim robi konkurencję kandydatowi PiS. Do środy (28 sierpnia) była to Marta Mordarska, ale po jej rezygnacji zastąpił ją radny powiatowy z Białej Niżnej, Wiktor Durlak.