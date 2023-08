PiS odsłania wyborcze karty. Oto "jedynki" do Sejmu w Małopolsce. Większych zaskoczeń na listach nie ma

- Wydaje nam się, że jest to wybór najlepszy z możliwych. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Prawo i Sprawiedliwość najdłużej kazało czekać na oficjalną prezentację kandydatów, którzy 15 października będą startować w wyborach parlamentarnych. Podczas czwartkowej (31 sierpnia) konferencji prasowej w Warszawie prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński przedstawił liderów list we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu. W tym także w czterech okręgach wyborczych na terenie województwa małopolskiego, w którym wybieranych jest 41 posłów.

Po raz trzeci liderką listy

Do sensacji nie doszło w Krakowie. Od dawna mówiło się, że "jedynką" PiS do Sejmu będzie tam Małgorzata Wassermann, która już dwukrotnie z powodzeniem zdobywała mandat poselski z okręgu nr 13, gdzie w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała najlepszy wynik.

Wówczas "lokomotywą" Koalicji Obywatelskiej był Paweł Kowal. Tym razem posłanka Wassermann stoczy bój z byłym ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem, który dostał pierwsze miejsce na liście opozycji, co wywołało niemałe poruszenie w krakowskich strukturach Platformy Obywatelskiej, bo to już nie pierwszy raz, kiedy centrala partii narzuca lokalnej PO lidera spoza Krakowa.

Z Krakowa na Sądecczyznę

Pewnym zaskoczeniem, choć nie do końca, może być lider listy PiS w okręgu nr 14, czyli w Subregionie Sądeckim. W minionych wyborach jedynką ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego był Arkadiusz Mularczyk, który zdobył jeden z wyższych wyników w całej Polsce - 72 660 głosów. Aktualnie sądecki poseł jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie ubiegał się o mandat do Sejmu z pozycji numer dwa.

Ryszard Terlecki to doświadczony polityk. W Sejmie zasiada już czwartą kadencję. Od 2015 roku jest przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a drugą kadencję sprawuje stanowisko wicemarszałka Sejmu. W poprzednich wyborach startował z pozycji drugiej w okręgu krakowskim. Zdobył 10 327 głosów.

Liderka PiS w Tarnowie jedynką na liście

Jej pierwsze miejsce na listach do końca było niewiadomą. Kilka miesięcy temu mówiło się bowiem głośno o tym, że "jedynką" w tarnowskim okręgu będzie marszałek Ryszard Terlecki, a w ostatnim czasie miał być przymierzany z kolei do startu z Tarnowa Kamil Bortniczuk - minister sportu, który ostatecznie będzie otwierał listę w Płocku.

W parlamencie pracuje w trzech komisjach: do spraw petycji (jest zastępcą przewodniczącego), kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Od roku jest szefową PiS w tarnowskim okręgu wyborczym nr 15.

Rzecznik partii znów liderem w Małopolsce Zachodniej

Kandydaci okiem politologa

O skomentowanie zaprezentowanych przez PiS "lokomotyw" wyborczych poprosiliśmy prof. Marka Bankowicza, kierownika katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie był zaskoczony przytoczonymi nazwiskami.

- Małgorzata Wassermann już nie pierwszy raz jest jedynką na liście PiS w Krakowie. Najwidoczniej Prawo i Sprawiedliwość uznało, że jest dobrym rozwiązaniem dla stolicy Małopolski i powielają Wasserman jako liderkę listy - mówi prof. Bankowicz.

- W kuluarach od dawna mówiło się, że nastąpi przesunięcie Ryszarda Terleckiego z Krakowa do Sącza. Nic w tym dziwnego, ponieważ jak spojrzymy na ostatnie wybory parlamentarne, to marszałek Terlecki nie uzyskał bardzo dobrego wyniku w stolicy Małopolski. W związku z tym PiS-owi zależało na tym, aby ta niesłychanie cenna dla ugrupowania i klubu parlamentarnego postać weszła do Sejmu bez problemów - dodaje politolog.