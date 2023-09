Kolejni członkowie gangu mefedronowego zatrzymani w Małopolsce

Od roku, funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, wykonują czynności wymierzone w grupę rozprowadzającą na terenie Małopolski środki odurzające oraz psychotropowe. Ostatnia realizacja w tej sprawie została przeprowadzona kilka dni temu w Chrzanowie. W działaniach dodatkowo wzięli udział policjanci Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Policjanci, w rejonie osiedlowych garaży zatrzymali 28-latka, 32-latka oraz 42-latka. Według ustaleń, mężczyźni wspólnie wynajmowali jeden z garaży, w którym urządzili magazyn narkotykowy. W wytypowanym pomieszczeniufunkcjonariusze zabezpieczyli niemal 7 kg suszu marihuany, ponad 733 g mefedronu, 153g amfetaminy, a także haszysz i tabletki , które zostaną poddane badaniu przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Ponadto, w mieszkaniu 42-letniego krakowianina kryminalni znaleźli 430 g mefedronu i ok. 153 g amfetaminy. Narkotyki były poporcjowane i przygotowane do sprzedaży na czarnym rynku. Łączna czarnorynkowa wartość zarekwirowanych środków odurzających i psychotropowych szacuje się na kwotę 540 tys. zł.