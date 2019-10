Koszty ograniczają przewoźników, a ludzie tęsknią za PKS

- Problem dotyczy przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich oraz dorosłych, którzy muszą dojechać do pracy. W Dolinie Popradu jest to bardzo poważny problem - podkreśla radna powiatowa Marta Adamczyk.

Wójtowie sądeckich gmin zwracają uwagę, że przewoźnicy rezygnują z kursów, ponieważ są nierentowne. Dla przykładu na linii Bukowiec-Lipnica Wielka (gmina Korzenna) realizowanych jest sześć kursów. Busy przewożą na nich łącznie siedmiu pasażerów. Z powodów ekonomicznych wielu przewoźników skraca też dotychczasowe linie. Busy docierają do połowy drogi we wsi i pasażerowie są zmuszeni pokonywać wiele kilometrów, by dotrzeć do domu.

W lepszej sytuacji są miejscowości położone najbliżej Nowego Sącza. Do nich docierają linie podmiejskie MPK Nowy Sącz. Tak jest w gminach Stary Sącz, Nawojowa Kamionka Wielka, Podegrodzie i Łącko. Jednak współpraca z sądecką spółką nie jest łatwa, bo prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, zażądał, aby gminne dopłaty do trasy były zdecydowanie większe.

Marszałek Witold Kozłowski zapewnia za to, że podejmowane są działania zmierzające do likwidacji komunikacyjnych białych plam na mapie Małopolski.