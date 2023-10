Kraków Airport bije kolejne rekordy. W środę wieczorem udało się przekroczyć zeszłoroczny wynik obsłużonych pasażerów

- Dziękujemy wszystkim pasażerom za ich pasję do latania i zaufanie jakim obdarzają Kraków Airport. A całej drużynie krakowskiego lotniska za codzienną i wytrwałą pracę, by podróżni mogli czuć się komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Za niespełna trzy tygodnie będziemy inaugurować sezon Zima 2023/2024 z blisko 125 połączeniami w całym świecie. Już dzisiaj zachęcamy zatem do skorzystania z naszej jesienno - zimowej oferty i dziękujemy za to, że wybieracie Państwo nasze lotnisko jako początek podróży - mówi Radosław Włoszek prezes zarządu Kraków Airport.