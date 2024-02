Kraków. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się z samorządowcami. Wśród tematów m.in. likwidacja szkół

- Coraz więcej rodziców przychodzi do mnie z kwestią likwidacji, zamiany, połączenia, włączenia szkół. Jeśli w Państwa regionie, któraś z tych zmian ma być wprowadzona to proszę o sygnał. W ankiecie, którą Wam rozdałam możecie opisać tendencje jaka panuje w Waszej gminie - czy uczniów przybywa czy ubywa. Jak wygląda struktura placówki reorganizowanej i jak miałaby wyglądać struktura placówki docelowej? Od razu mówię, że bardzo niedobrym rozwiązaniem są klasy łączone. Jeśli z kolei w nowej szkole miałyby się pojawić bardzo liczne oddziały to proszę się liczyć z moją negatywną decyzją. Nie można łączyć np. dwóch oddziałów po 15 osób, bo robi się chaos. Kolejna kwestia - dwuzmianowość w nowej placówce. Tu też proszę się od razu liczyć z tym, że jeśli choćby będzie 1,5 zmiany to też wydam ocenę negatywną - mówiła Gabriela Olszowska