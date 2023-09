Krakowscy studenci podbiją Marsa? Właśnie zwyciężyli w międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich. Łazik Kalman był bezkonkurencyjny!

Kosmiczni konstruktorzy z AGH. Kim są?

Zawody marsjańskich łazików. Jak wygląda rywalizacja?

Drugiego dnia zawodów rozegrane zostały kolejne dwie konkurencje. Maintenace Task sprawdziła zdolność Kalmana do obsługi różnych elementów zamontowanych w panelu operacyjnym. Za pomocą ramienia robotycznego Kalman musiał m.in. wcisnąć odpowiednie przełączniki, uruchomić elektromagnes, zmierzyć jego napięcie oraz umieścić na nim metalową płytkę. Organizatorzy przewidzieli na wykonanie tego zadania 30 minut. Kalman i zespół nie potrzebowali aż tyle czasu i wykonali je w 9 minut.

Ostatnią misją była Science Task. Względem poprzedniej edycji to właśnie w tym zadaniu wprowadzono największe zmiany i na jego potrzeby, zespół stworzył moduł wiertła do pobierania próbek gleby oraz drona do sfotografowania wybranego fragmentu Mars Yardu. Przed podejściem do wyzwania ekipa łazika musiała przygotować hipotezę badawczą na temat zjawiska geologicznego zachodzącego na konkursowym „Marsie” oraz plan misji naukowej, która pozwoliłaby to zweryfikować. W kolejnym kroku Kalman przeprowadził badania terenowe.