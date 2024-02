Krynica-Zdrój modna teraz i przed laty. Marszałek Józef Piłsudski i jego rodzina wprost pokochali sądeckie uzdrowisko. Spędzali tutaj ferie

Krynica-Zdrój miewała okresy wysokiej popularności ale też lata, gdy przybywało tu mniej kuracjuszy i turystów. W sądeckim uzdrowisku gościli pisarze i poeci, a wśród nich m.in. Henryk Sienkiewicz, Aleksander Fredro, Władysław Reymont i Gabriela Zapolska. Bywali artyści, malarze, aktorzy i śpiewacy: Helena Modrzejewska, Jan Matejko i Jan Kiepura. Ten ostatni tak mocno zachwycił się Krynicą, że postanowił wybudować własną willę. Do Patrii – luksusowego pensjonatu ściągała śmietanka towarzyska. W styczniu 1937 roku swoją podróż poślubną spędziła tam następczyni holenderskiego tronu księżniczka Juliana i jej mąż książę Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Kilka lat wcześniej Krynicę-Zdrój odkrył Józef Piłsudski. Pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier kraju. Do sądeckiego uzdrowiska przyjeżdżał za swoją drugą żoną – Aleksandrą ze Szczerbińskich Piłsudską oraz córkami – Wandą i Jadwigą. Właściwie to spędzał w sądeckim uzdrowisku każdego roku kilka dni, by pobyć z rodziną. Żona i córki w Krynicy zimą gościły nawet kilka tygodni. Poddawały się kuracjom wodami leczniczymi, jeździły na nartach, spacerowały. Panie Piłsudskie nie wzbudzały aż takiego zainteresowania, jak marszałek Piłsudski. Podczas spacerów nie raz był zaczepiany przez mieszkańców uzdrowiska, czy wypoczywających w nim kuracjuszy i proszony o zainteresowanie się ich sprawami.