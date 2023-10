Krynica-Zdrój. Nowa trasa spacerowa do źródła miłości pod Górą Parkową. Legenda głosi, że po wypiciu tej wody można się zakochać Joanna Mrozek

Gmina Krynica-Zdrój wyznaczyła nową drogę do źródła miłości pod Górą Parkową. To ze względów bezpieczeństwa, ponieważ na odcinku ul. Pułaskiego jeszcze nie ma chodnika, a jest tam bardzo duży ruch pieszy i samochodowy. Krynica wyznaczyła nową bezpieczną trasę i zamontowała oznaczenia. Jak dotrzeć do tej atrakcji turystycznej?