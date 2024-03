Krynica-Zdrój też miała białego misia lata temu. Poszliśmy jego tropem. Fotografowano się także z bernardynem czy owczarkami podhalańskimi

- Z tego co pamiętam to był pan, który zakładał głowę tego misia, to jeszcze początek lat dwutysięcznych. Była też dorożka i taka tabliczka "zrób sobie zdjęcie z misiem" i cena wtedy pięć złotych. Chyba na drugi dzień można było przyjść po odbiór zdjęć, bo to była era, kiedy jeszcze nie było smartfonów - mówi "Gazecie Krakowskiej" Daniel Lisak, kierownik Krynickiej Organizacji Turystycznej.