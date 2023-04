Krynica-Zdrój uwija się z inwestycjami na igrzyska europejskie. Uzdrowisko może spać spokojnie, bo wszystko będzie gotowe do końca maja

Igrzyska Europejskie 2023

W ramach III Igrzysk Europejskich w perle małopolskich uzdrowisk zostaną rozegrane cztery konkurencje sportowe. Krynica-Zdrój dzięki imprezie otrzymała pokaźne wsparcie finansowe na remonty i budowy nowych obiektów. To także szansa na wzrost prestiżu uzdrowiska na arenie międzynarodowej.

Miliony dla Krynicy-Zdroju

Ponad 50 mln zł otrzymała uzdrowisko na inwestycje związane z organizacją tego dużego sportowego wydarzenia. Dzięki tym środkom uda się przebudować drogi, wybudować nowe parkingi, zmodernizować wodociągi, wyremontować halę lodową za 25 mln zł., na Górze Parkowej powstanie nowy amfiteatr oraz trasy do dual trialu.

- Jako jedni z nielicznych realizujemy te inwestycje bez okrajania inwestycji. Do końca maja wszystko będzie gotowe, nie mamy innego wyjścia musimy zdążyć - mówi nam Piotr Ryba.

Te inwestycje będą służyć mieszkańcom

Jak podkreśla burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, to właśnie dzięki organizacji Igrzysk Europejskich 2023 w Krynicy-Zdroju także południowo-zachodni stok Góry Parkowej wiele zyska. Ma on być areną zmagań kolarzy MTB - to dyscyplina kolarstwa górskiego, polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie. Burmistrz zdradza, że zakręty na torze dual zostały już uformowane, a sprzyjająca pogoda pozwoliła rozpocząć też prace związane z układaniem górnej warstwy toru.

