Kryniccy strażacy odpowiedzieli na apele centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które alarmują, że w sezonie wakacyjnym brakuje krwi. W niedzielę, 4 sierpnia, zorganizowali w budynku straży przy ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju akcję poboru krwi. Zgłosiły się 42 osoby chętne do oddania krwi, ale ostatecznie pobrano ją od 29 osób. Dzięki temu do banku krwi trafiło 13 litrów tego bezcennego leku. Każdy oddający otrzymał czekolady, brelok do kluczy oraz brelok PCK z grupą krwi.