Kurs redukujący punkty karne. Zobacz jak wygląda szkolenie i kto może z niego skorzystać

Program szkolenia to wykłady na temat przepisów ruchu drogowego, przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz odpowiedzialności karnej sprawców oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. W czasie zajęć prezentowane będą filmy, prezentacje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykładowcami będą policjanci z wydziału ruchu drogowego, psycholog transportu, egzaminatorzy, instruktorzy nauki jazdy oraz eksperci od spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po części teoretycznej uczestników czeka część praktyczka: hamowanie awaryjne przy prędkości 30 i 50 km/h.

- Telefony dzwonią nieustannie w sprawie kursów redukujących punkty karne od maja. Od sierpnia tego roku zdecydowaliśmy zapisywać wszystkich chętnych obiecując, że oddzwonimy o terminie zajęć, aby nie blokować linii telefonicznych. Otworzyliśmy też możliwość zapisu drogą mailową przez stronę internetową. Już 17 września było 200 chętnych, a chętnych ciągle przybywa. W Białymstoku zorganizowaliśmy to przyjazny sposób dla kursantów, tak aby całość zajęć odbyła się tego samego dnia. Od października planujemy organizację szkoleń wyjazdowych w miastach, z których zgłosi się do nas najwięcej chętnych. Na razie próbujemy rozładować ogromne kolejki organizując przez 7 dni w tygodniu szkolenia dla dwóch grup jednocześnie. W sytuacjach szczególnych przyjmujemy na kurs z dnia na dzień. Jakie to sytuacje? Na przykład kierowca zawodowy, który ma na koncie 23 punkty i obawia się, że drobne wykroczenie skieruje go na egzamin sprawdzający lub osoba z dużą liczbą punktów szykująca się do dalszego wyjazdu. Do takich spraw podchodzimy indywidualnie - wyjaśnia Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.