Lekarze walczą o życie 14-latka, który uległ wypadkowi na stoku Jaworzyny Krynickiej. Policja wszczęła śledztwo

Dramat rozegrał się w piątek, 26 stycznia, około godz. 18 na stoku ośrodka Jaworzyna Krynicka. Wciąż ze wstępnych ustaleń policji wynika, że trzech nastolatków w wieku 18, 17 i 14 lat wjechało na czasowo wyłączoną z użytkowania trasę. Na stoku pracował ratrak, który ze względu na stromy stok, przyczepiony był do stalowych linek. Starsi narciarze ominęli je. Niestety najmłodszy z nastolatków wjechał w liny i doznał poważnych obrażeń. Był reanimowany na stoku, a następnie przewieziono go do pobliskiego szpitala w Krynicy-Zdroju. Stamtąd został przetransportowany do szpitala w Krakowie- Prokocimiu.

- Stan 14-latka jest krytyczny. Lekarze walczą o jego życie – przekazała nam dzisiaj, 29 stycznia, Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Okoliczności i przyczyny tego dramatycznego wypadku badają sądeccy policjanci. W piątek na stoku przeprowadzono długotrwałe oględziny. Przesłuchano świadków. Wszystko po to, by ustalić przebieg zdarzeń i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak chociażby to, czy wyłączona z użytkowania trasa była w prawidłowy sposób oznakowana.