Zderzenie dwóch osobówek na DK 75 w Nowej Wsi. Jedna osoba została zabrana do szpitala Alicja Fałek

W Nowej Wsi zderzyły się dwa samochody osobowe a jedna z osób nimi podróżujących trafiła do szpitala Zdjęcia JRG Krynica Zdrój Zobacz galerię (6 zdjęć)

Do drodze krajowej nr 75 na ruchliwej trasie Nowy Sącz - Krynica-Zdrój doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Odcinek drogi w miejscowości Nowa Wieś był początkowo zablokowany. Jedna z trzech osób podróżujących pojazdami została przetransportowana do szpitala na dalsze badania.