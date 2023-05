Majówka 2023 w Krynicy-Zdroju. Tłumy turystów na "sądeckich Krupówkach" i na Jaworzynie Krynickiej. Uzdrowisko tętni życiem

Atrakcje Krynicy-Zdroju. Gdzie się wybrać?

Krynica-Zdrój to małopolskie uzdrowisko, które cieszy się niesłabnącą popularnością. Oferuje wiele atrakcji o każdej porze roku, a tych ciągle przybywa. To także idealne miejsce na majówkę 2023. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, bo tam nie można się nudzić. Jest wieża widokowa, parki z fontannami, kolejka gondolowa, Góra Parkowa, ciekawe muzea czy kultowy deptak.

Jaworzyna pełna turystów

Majówka to nie tylko długi weekend to także start sezonu turystycznego. Po zimie ruszają atrakcje turystyczne, które musiały przejść przegląd techniczny jak np. kolejka gondolowa na Jaworzynę czy ta na Górę Parkową w Krynicy. Tam także zaplanowano specjalne wydarzenia dla całych rodzin, które przyjadą do uzdrowiska na majowy weekend.