Most tymczasowy na trasie do Krynicy-Zdroju prawie gotowy. Na placu budowy trwają ostatnie szlify

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku powstanie nowy most na drodze wojewódzkiej nr 981. Aby mógł zostać zbudowany, konieczne było zbudowanie przeprawy tymczasowej. Te prace właśnie dobiegają końca. Wiadomo, że stary most za chwilę przejdzie do historii, a na jego miejsce powstanie nowa przeprawa.