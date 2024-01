Most w Polanach na trasie do Krynicy Zdroju, która prowadzi drogą wojewódzką 981, gotowy. Mieszkańcy długo na to czekali, jest bezpiecznie Joanna Mrozek

W Polanach na trasie prowadzącej do Krynicy-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej 981 gotowy jest już nowy most nad potokiem Kamienna. Przeprawa został wyposażona w dwa pasy po 3,5 metra każdy, chodniki o szerokości 2 metrów, a jej długość całkowita wynosi 24 metry. Jest bezpiecznie, co z pewnością cieszy mieszkańców.