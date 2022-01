Muszyna. Czarna Młaka to unikalne jeziorko w Beskidzie Sądeckim. Warto wybrać się tam na wycieczkę [ ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Czarna Młaka to leśne jeziorko położone na zboczach Malnika i Czarnych Garbów na północny wschód od centrum Muszyny. powstało na skutek osunięcia się zbocza góry i jest jednym z dwóch tego typu zbiorników wodnych w Beskidzie Sądeckim. Na brzegach wybudowano pomost, turyści mają także do dyspozycji zadaszoną wiatę, tablice informacyjne oraz miejsce do parkowania rowerów. Do Czarnej Młaki prowadzi dobrze oznakowana trasa z Muszyny (około godziny) oraz Powroźnika, którą można pokonać pieszo lub rowerem. Czarną Młakę odwiedził Artur Królikowski, zaś pokłosiem wycieczki są zimowe zdjęcia tego unikalnego akwenu mającego status pomnika przyrody. W pobliżu znajduje się także szczyt Malnik skąd można podziwiać wspaniała panoramę okolicznych pasm górskich oraz Tatr.