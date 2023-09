Muszyna gwiazdą minionych wakacji. Pobiła wszelkie rekordy i pokonała Krynicę-Zdrój. Wzrost turystów o kilkadziesiąt procent Joanna Mrozek

Muszyna to uzdrowisko, które stale się rozwija, a atrakcje znane już w całej Polsce przyciągają tysiące turystów. Minione wakacje były dla kurortu rekordowe. Wzrost turystów w stosunku do poprzedniego roku to miesięcznie nawet kilkadziesiąt procent. Najlepiej wypada sierpień, ale duży wzrost odnotowano także w maju i lipcu.