Muszyna na topie. Uzdrowisko przeżywa prawdziwy boom turystyczny i szykuje nowe atrakcje. Część z nich jeszcze w tym roku

Muszyna oblegana przez turystów

Jeszcze zanim obiekty turystyczne będą gotowe to jeszcze w czerwcu zostaną otwarte baseny na Zapopradziu.

- Muszyna na topie. Ogromna liczba turystów odwiedziła w weekend Muszynę. Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że przekonaliśmy aż tyle osób do odwiedzenia tego uroczego zakątka Polski - informuje Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Burmistrz cieszy się, że atrakcje są tak chętnie wybieranie przez turystów i zaznacza, że to dopiero początek tego co będzie się u nich wkrótce działo.

Kolejny weekend w Muszynie i kolejny "najazd" turystów na to urokliwą sądecką miejscowość. Od kilku lat uzdrowisko przeżywa boom turystyczny, zaś władze gminy zapowiadają dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej. W tym roku oddany zostanie częściowo zrekonstruowany zamek oraz udostępnią powstającą wieżę widokową na górze Malnik.

Muszyna, obok Krynicy-Zdroju, jest jednym z chętniej odwiedzanym przez turystów i kuracjuszy uzdrowiskiem. Oferuje wiele atrakcji, ale z pewnością do ulubionych miejsc należą ogrody, a na Zapopradziu…

Nowe atrakcje w Muszynie

Na wzgórzu zamkowym zwanym Basztą znajdują się ruiny średniowiecznego zamku z niewielkim tarasem widokowym. Obecnie trwają już końcowe prace zmierzające do częściowej rekonstrukcji budowli a więc odbudowa murów obronnych, budynku mieszkalnego, studni a także mostu zwodzonego oraz części baszty. Oprócz samej rekonstrukcji obiektu stworzono tam sale muzealne. Zamek będziemy mogli odwiedzić jeszcze w wakacje.

Muszyna cały czas inwestuje w rozwój turystki. Co roku dzięki rozbudowie atrakcji może liczyć na kolejnych turystów. Prawdziwym hitem są ogrody na Zapopradziu, ale także duże zainteresowanie wzbudza…

W środku lasu w Piwnicznej-Zdroju znajduje się kamienna ciekawostka. To most, który powstał przed II wojną światową i pozwalał na przejście nad Młodowskim Potokiem. Przez niego prowadziły szlaki…

Góra Malnik oferuje turystom wspaniałą panoramę okolic Muszyny, a także znakomity widok na Tatry. Szczyt wznosi się na wysokość 726 metrów n.p.m. i jest znakomitym miejscem na budowę wieży. Ma ona zostać oddana do użytku turystów w 2023 roku, może uda się to jeszcze w sezonie wakacyjnym. Budowla będzie wyposażona w kamerę internetową, zasilaną hybrydowo, a także plansze z panoramami i opisami poszczególnych widoków. Jej koszt to około 2 mln zł.