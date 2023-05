Muszyna. Ogrody Sensoryczne i Tematyczne cieszą się wielką popularnością. Turyści dopisują. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Muszyńskich Ogrodów Sensorycznych i Tematycznych nie trzeba nikomu przedstawiać. To jedna z największych atrakcji nie tylko Sądecczyzny, ale także południowej Małopolski, która z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Wiosenne miesiące to wyjątkowo dobry czas na wycieczkę w gronie rodziny i przyjaciół do tego popularnego sądeckiego uzdrowiska. Sami zobaczcie