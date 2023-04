Muszyna. Rozpoczęła się budowa Rodzinnego Parku Rekreacji. Kolejna atrakcja uzdrowiska kosztować będzie ponad 9 mln zł

Rodzinny Park Rekreacji to kolejna oferta turystyczna tego coraz bardziej popularnego sądeckiego uzdrowiska.

- Znajdować się on będzie nad potokiem Szczawnik w sąsiedztwie istniejącego już Parku Zdrojowego oraz wzgórza Baszta, gdzie trwają właśnie końcowe prace przy częściowej odbudowie muszyńskiego zamku - wyjaśnia Jan Golba.

Burmistrz Muszyny zaznacza, że władze uzdrowiska chcą stworzyć w tej urokliwej górskiej miejscowości kompleks turystyczny z prawdziwego zdarzenia.

- W Rodzinnym Parku Rekreacji znajdzie się miejsce dla pumtracku, ścieżek wspinaczkowych, placu zabaw oraz plenerowej siłowi. Zaplanowaliśmy również edukacyjno-rozrywkowa strefa leśną a także ścieżki spacerowe i rowerowe - wylicza Golba.

To jednak nie wszystko, w planach jest bowiem również mała gastronomia, a także dodatkowe miejsca parkingowe.

Rodzinny Park Rozrywki będzie stanowić naturalne dopełnienie oferty Parku Zdrojowego, w którym znajduje się min.in. ujęcie wody mineralnej Józef z niewielka pijalnią. Sam Park Zdrojowy już teraz oferuje ścieżkę rowerową, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych oraz stylowe altany. Po obu stronach potoku mieszkańcy i turyści mają także do dyspozycji miejsca do plażowania.