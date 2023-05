Muszyna. Rynek uzdrowiska tonie w tulipanach. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Muszyny chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Uzdrowisko zachęca do odwiedzin o każdej porze roku, ale wiosną jest tam wyjątkowo pięknie. Szczególnie kiedy zakwitają kwiaty, choćby i słynne już muszyńskie tulipany, które cieszą oczy mieszkańców i turystów w samym sercu tej urokliwej sądeckiej miejscowości. Jeśli nie byliście na wiosennej wycieczce w Muszynie, to zachęcamy do krótkiego lub dłuższego wypadu. A na razie przedstawiamy galerię ze zdjęciami rynku tonącego w tulipanach. A ich autorem jest oczywiście niezastąpiony Artur Królikowski.