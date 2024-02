Na te inwestycje czeka Małopolska. "Podłęże - Piekiełko" i "sądeczanka" mają zapewnione finansowanie? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada Joanna Mrozek

Od lat mówi się o szybkiej kolei z Nowego Sącza do Krakowa a także o połączeniu drogowym zapewniającym bezpieczną i szybszą podróż samochodem do stolicy Małopolski. "Sądeczanka" i "Podłęże - Piekiełko" to według niektórych obietnice, które nigdy nie powstaną. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że na realizację kluczowych inwestycji dla regionu są pieniądze i będą one realizowane.