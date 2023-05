Najazd turystów na Muszynę w majówkę. Takich tłumów tutaj jeszcze nie było! Przyciągają ich popularne w całej Polsce atrakcje

- Przed nami najważniejsze, duże inwestycje związane z turystyką. Dopiero po ich realizacji będziemy mogli mówić, że Muszyna jest europejskim uzdrowiskiem. Póki co zmniejszyliśmy dystans do najlepszych. Mamy fantastyczne produkty, których być może gdzie indziej nie ma. Ale w zakresie infrastruktury dopiero zrobiliśmy to, co już niektórzy mieli dawno - tłumaczy jakiś czas temu Golba.