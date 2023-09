Najlepszy sołtys Małopolski 2022 pochodzi z Rdzawki. Konkurs rozstrzygnięto w Jawiszowicach. Beata Szydło zaprasza do Europarlamentu WIDEO

Małopolscy strażacy w zeszłym roku wyjeżdżali do blisko 46,5 tys. zdarzeń

W 2022 roku małopolscy strażacy wyjeżdżali do zdarzenia średnio co 11 minut i 18 sekund. Aż 69% wyjazdów to interwencje dotyczące wypadków, podtopień lub...