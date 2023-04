Najsmaczniejsze dania wszystkich stolic Europy: 43 potrawy z 43 miast. Tych dań musicie spróbować w czasie podróży, urlopów i wakacji

43 przysmaki z 43 stolic Europy. Te dania Was zaskoczą i zauroczą

Kulinarne przygody w stolicach Europy. Jest z czego wybierać

Europa to najbardziej zatłoczony kontynent na świecie. Na obszarze trochę większym od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych znajdują się aż 43 państwa różnej wielkości, w większości bardzo stare i dumne ze swoich tradycji. Europa to raj dla miłośników różnorodności – na stosunkowo niewielkiej powierzchni cieszyć się można niezliczonymi odmianami regionalnych i lokalnych kultur. Nie trzeba podróżować daleko, by zobaczyć bardzo wiele.

Różnorodność przejawia się też oczywiście w tradycjach kulinarnych. Każdy kraj i region Europy ma swoje ulubione dania, które czasem mogą wydać się Polakom swojskie, a czasem nieco dziwne.

Wybraliśmy dla Was charakterystyczne potrawy, których po prostu trzeba spróbować w każdej z europejskich stolic. To gotowa lista pomysłów na kulinarne przygody w czasie wakacji, urlopy czy city breaku w Europie.