Najwyższa wieża w Beskidzie Wyspowym z widokiem na Tatry. Skiełek zachwyca także o poranku, wtedy nie spotkasz tłumów. Zobacz, jak tam dojść Joanna Mrozek

Wieża na Skiełku w Łukowicy to turystyczny starzał w dziesiątkę i hit 2023 roku na terenie powiatu limanowskiego? Wygląda na to, że najwyższa wieża w Beskidzie Wyspowym może być oblegana w te wakacje. Turystów kusi łatwy dojazd oraz krótkie i łagodne podejście. W weekend majowy ciężko było się tam przecisnąć, dlatego my wybraliśmy się z samego rana. Wtedy nie ma tłumów, można obcować z naturą w spokoju i mieć całą wieżę tylko dla siebie.