Niemcy i Węgry z nowymi, tanimi biletami dla podróżnych. Sprawdzamy ile to kosztuje i jak działają

Jakie kraje wprowadziły nowe bilety i co one dają?

Niemcy – tak można skorzystać z biletu

Niemiecki bilet kosztujący 52 euro umożliwia nieograniczone korzystanie z komunikacji publicznej, co jest szczególnie korzystne dla turystów. Nie trzeba przejmować się kosztami biletów ani martwić się o kupowanie ich w czasie trwania pobytu. W cenie biletu znajdują się przejazdy na kolej regionalną, autobusy publiczne, tramwaje i metro.

Węgry – tak można skorzystać z biletu

Węgry także wprowadziły nowe bilety, które pozwalają na korzystanie z transportu publicznego w danym powiecie lub mieście za 27,00 euro lub na przejazdy na całym obszarze kraju za 54,00 euro. To doskonała opcja dla osób, które chcą podróżować po Węgrzech, zwiedzając różne miasta i miejsca, bez konieczności korzystania z samochodu. Warto też pamiętać, że jest to bardzo korzystna opcja dla studentów: każdy, kto ma ważną legitymację studencką, w tym obcokrajowcy, mają prawo do 90% zniżki na cenę biletów.