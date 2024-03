Niesamowita Pustynia Błędowska. W weekendy ludzi jak na Krupówkach, trudno znaleźć miejsce na parkingu. Ale jest tu po co przyjechać

Pustynia Błędowska - turyści ściągają tu z Polski i z za granicy

Atrakcje Pustyni Błędowskiej, co zobaczyć:

To około 33 kilometry kwadratowe piasku

Pustynia zajmuje obszar około 33 km², z czego ok. 35 procent to lotne piaski. Leży na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Dąbrowy Górniczej–Błędowa na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Na północy jej granicą jest wieś Chechło, a na południu graniczy z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi około 10 km, a szerokość do 4 km. Przez pustynię przepływa rzeka Biała Przemsza.