Nowy Renault Symbioz. Rodzinne auto w segmencie C

Blisko 60 lat po debiucie rynkowym Renault 16, które było modelem nowoczesnym, przestronnym i zarazem praktycznym, i 40 lat po rewolucji Espace, samochodu z nadwoziem o długości 4,25 m mieszczącym nawet siedem osób, Renault prezentuje model Symbioz, wpisujący się w długą tradycję rodzinnych samochodów segmentu C.

Renault 16 zostało świadomie zaprojektowane jako samochód zapewniający pełnię życia, co miało je wyróżniać na tle konkurencji. W 1965 roku jego nadwozie było nowością: tylna klapa zapewniała dostęp do bagażnika, a modułową tylną kanapę można było ustawić w położeniu „rodzina wyjeżdża na wakacje”. Na tamte czasy był to niezwykle uniwersalny samochód. Trafił w punkt potrzeb rodzin szukających samochodu, który będzie potrafił się dostosować do ich wymagań i będzie podążał za zachodzącymi zmianami społecznymi. Od tamtego czasu Renault nieustannie proponuje kolejne innowacje w segmencie rodzinnych samochodów, idące z duchem czasu. Tak było w latach 80. z modelem Espace. Była to prawdziwa rewolucja – samochód o nadwoziu jednobryłowym i możliwościach zmiany aranżacji wnętrza niespotykanych w tamtej epoce. W latach 90. marka zaproponowała kolejny hit – model Scenic, pierwszy kompaktowy van, zaprojektowany jako komfortowa kapsuła. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu wszystkim pasażerom.

Nowy model również ma zmienną pojemność bagażnika i wnętrza w zależności od potrzeb danej rodziny, jest wyposażony w użyteczne technologie, które mają realną wartość dodaną dla człowieka, i kompaktowe wymiary przystosowane do jazdy po mieście. Symbioz przejmuje geny swoich poprzedników i sięga po receptę na uniwersalny samochód zapewniający pełnię życia, by dostosować go do potrzeb naszych czasów. Symbioz poprzez swoją stylistykę zgodną z nowym kanonem marki podkreśla ciągłość z niedawno wprowadzonymi modelami: Scenic E-Tech 100% electric i Captur.

To, co najlepsze w segmencie C

Symbioz łączy to, co najlepsze w samochodach Renault z segmentu C w zakresie modułowości, mobilnych technologii i wydajności. To kwintesencja know-how marki i inteligentnych rozwiązań, które służą zapewnieniu komfortu użytkowania samochodu i na krótkich, i na długich trasach. Model jest więc kierowany do szerokiej grupy odbiorców. Przede wszystkim do rodzin, które szukają przestronnego, nowoczesnego i wydajnego samochodu o modułowym wnętrzu.

Między Capturem a Australem

Symbioz umocni pozycję marki w dolnej części segmentu, między Capturem a Australem. Nowy model o długości nadwozia 4,41 m uzupełni ofertę hybryd E-Tech, która składa się obecnie z Arkany (4,57 m) i Australa (4,51 m), oraz ofertę E-Tech 100% electric z modelami Megane i Scenic E-Tech 100% electric. Renault będzie w ten sposób dysponować spójną i strategiczną ofertą, która spełni pełen wachlarz potrzeb klientów dzięki dwóm gamom zbudowanym na dedykowanych platformach.

Symbioz jest wyposażony w najlepsze technologie Renault. Między innymi w system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google i przyciemniany szklany dach Solarbay. W wersji iconic jest wyposażony w 29 systemów wspomagania prowadzenia najnowszej generacji, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Pojemny

Bagażnik o pojemności maksymalnej 624 litrów, zaskakującej jak na samochód o tej długości, można dostosować do potrzeb dzięki przesuwnej tylnej kanapie, która po złożeniu tworzy płaską podłogę. Również i pod tym względem Symbioz plasuje się w czołówce segmentu. To atut, który udało się uzyskać bez szkody dla kompaktowych wymiarów czy zwrotności. Projektanci Symbioza znaleźli złoty środek i stworzyli uniwersalny model – nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i spełnia potrzeby rodziny. Nowy samochód rodzinny jest przyjazny dla środowiska i oszczędny w eksploatacji dzięki stosunkowo niewielkiej masie poniżej 1500 kg i napędowi E-Tech full hybrid 145. Wyjątkowa ultrawydajna technologia marki, stale udoskonalana od wprowadzenia w 2020 roku, zapewnia zużycie paliwa i emisję spalin na najniższym poziomie na rynku. Symbioz uzupełnia gamę kompaktowych samochodów Renault, która obejmuje modele Arkana, Megane E-Tech 100% electric, Austral i Scenic E-Tech 100% electric, i zamyka rozdział ponownego podboju segmentu C w ramach strategii Renaulution.

