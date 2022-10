Nowy Sącz. TOP 10 propozycji jesiennych wycieczek zarówno w słoneczne, jak i deszczowe dni. Zobacz galerię zdjeć Tatiana Biela

Jesień to kapryśna pora roku. Piękne słoneczne dni przeplatają się z ponurą szarugą zniechęcającą do wyjścia z domu. Bez względu na aurę, nie warto spędzać wolnego czasu w domu, Sądecczyzna oferuje bowiem wiele różnych możliwości, by wybrać się z rodziną na wycieczkę. Pada? Zabierzcie najmłodszych np. do Muzeum Zabawek w Krynicy - Zdroju. Świeci słońce? Obejrzyjcie panoramę Doliny Popradu ze wzgórza zamkowego w Rytrze. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z 10 propozycjami na jesienne dni. Może któraś z nich Was zainspiruje.