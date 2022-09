Opony. Znasz zasadę „3xP”? Sprawdź na czym polega

Opony to jedyny element łączący pojazd z nawierzchnią. Ten fakt, mimo że dla wielu wydaje się banalny, nie zawsze jest oczywisty. Przez to szereg kierowców zapomina o trosce o koła – a szukając oszczędności wybiera produkty słabej lub średniej jakości. Jest to błąd, który może kosztować wiele, nawet życie. Zbyt niskie, albo za wysokie ciśnienie w oponach ma swoje konsekwencje – bieżnik nie przylega odpowiednią powierzchnią do jezdni. Przy zbyt niskim ciśnieniu wydłuża się droga hamowania oraz pogarsza przyczepność i kierowalność auta na zakrętach. Dodatkowo zwiększa się hałas, zużycie paliwa i koszty eksploatacji auta. Zbyt wysokie ciśnienie w oponie też pogarsza przyczepność, a do tego przyspiesza zużycie zawieszenia. Jak wynika z badań Moto Data, 58% kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w oponach1.

– Podjechanie na stację i sprawdzenie ciśnienia w oponach nie zajmuje więcej niż tankowanie. Czynność, którą powinniśmy wykonywać co miesiąc, to prosty i obowiązkowy punkt wizyty na stacji. Nie wystarczy sprawdzać ciśnienia jedynie przy sezonowej wymianie. Beztroskę w tym względzie możemy przypłacić ciężkim wypadkiem – komentuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Droga hamowania to tylko jeden z czynników, na jakie wpływa złe ciśnienie w ogumieniu. Powoduje też nadmierne zużycie warstw wewnętrznych opony. Ubytek o tylko 0,5 bara wydłuża drogę hamowania nawet o 4 metry i obniża żywotność opon aż o 1/3. Jest to efekt zwiększenia odkształceń w ogumieniu i podniesienia temperatury pracy – co może doprowadzić nawet do rozerwania opony w czasie jazdy. To jednak nie przemawia do świadomości kierujących, gdyż nadal 58% z nich kontrolę ciśnienia w oponach przeprowadza nieregularnie2. Pamiętajmy, że źle napompowane opony to złe prowadzenie pojazdu. Przy zbyt małym ciśnieniu w kołach prowadzi się ospale i może ściągać na boki, a podczas pokonywania zakrętów będzie bardzo podnadsterowny. W autach z kołami o stosunku szerokości bieżnika do wysokości mniejszym niż 55 (ta druga liczba przy rozmiarze opony), ryzykujemy także zniszczenie felgi przy wjeździe na krawężnik i samej opony, której bok wtedy zostaje wzięty w nożyce między rantem felgi a krawężnikiem lub krawędzią dziury.