Ostróda Reggae Festival. Po raz 23 Perła Mazur przepoczwarzy się w jamajskiego motyla

51 kapel zagra nad Jeziorem Drweckim!

Program festiwalu zapewnia kompleksowy i szeroki wgląd w to, co dzieje się obecnie na scenie reggae. Ostróda Reggae Festival zapewnia uznane międzynarodowe gwiazdy których nie zobaczymy na żadnych innych imprezach w Polsce oraz prezentuje specjalne wydarzenia z okazji okrągłych rocznic (w tym roku okazjonalne urodzinowe koncerty zagrają Dawid Porta & Jafia, Rebelion, Mesajahi Tomek Lipiński), a specjalny R.A.P. tribute show zapowiadają Dubska.

Na scenie głównej festiwalu Red Stage, wśród wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, należy na pewno wymienić występ legendarnej amerykańskiej grupy Groundation z charyzmatycznym liderem Harrisonem Staffordem, powracającej do Ostródy po 11 latach. Wyjątkowo żywiołowi Dubioza Kolektiv z Bośni i Hercegowiny nigdy nie biorą żadnych jeńców, a ich koncerty wyciskają z wszystkich ostatni pot.Jamajkę na ostródzkim Red Stage reprezentują grupy Rootz Underground – pionierzy ruchu reggae revival, młoda aktywna siła Kingston EarthKry oraz Micah Shemaiah ze swoją uduchowioną ceremonią Rasta. The Cimaronsjako dzieci wyemigrowali z Jamajki do Wielkiej Brytanii, a następnie utworzyli jedną z najdłużej istniejących grup muzycznych w Europie, a także pierwszy brytyjski rodzimy zespół reggae. Również z Albionu, Gentleman’s Dub Club, swoją wybuchową mieszanką zawsze doprowadzają publiczność do szaleństwa. Z Francji przybywa utalentowany Bask z sercem na Jamajce David Cairol, którego album odbił się szerokim echem.

Stałym elementem ostródzkiego klimatu są nieodłączne występy krajowych liderów: Vavamuffin, Mesajah, Tabu czy Damiana Syjonfam.