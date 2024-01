Rockowe brzmienie królowało w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. W ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury zagrał zespół IRA

Minęło 7 lat, gdy Artur Gadowski reaktywował zespół. I była to chyba najlepsza decyzja jaką mógł podjąć. Koncerty ściągały tłumy fanów, co pozwoliło muzykom skupić się nad pracą nad nowym materiałem. Kolejne płyty odnosiły sukces, a istniejąca od ponad 35 lat grupa pokazuje, że wciąż ma rockowego powera. To doceniają fani. IRA łączy pokolenia, które wspólnie z zespołem wyśpiewują największe przeboje, jak: „Mój dom”, „Wiara”, „Ona jest ze snu”, czy „Wybacz”. Nie inaczej było podczas koncertu w Krynicy-Zdroju.