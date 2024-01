Perełka Mazur Zachodnich, malownicze Jezioro Szeląg

Tak zwane Mazury Zachodnie są powszechnie znane z Kanału Elbląskiego, zaliczanego do najciekawszych przedsięwzięć hydrologicznych. Łączy Iławę i Ostródę z oceanami… Odcinek łączący Ostródę z Jeziorem Szeląg, był ostatnim elementem Kanału, oddanym do użytku w 1883 roku. To najmniej uczęszczany fragment sieci kanałowej. By połączyć ostródzkie Jezioro Drwęckie z wyżej położonym Szelągiem, niezbędne okazały się dwie śluzy, w Ostródzie i Małej Rusi.

Ruszamy z Ostródy Warto skorzystać z oferty Żeglugi Ostródzkiej i wybrać się statkiem w rejs do Starych Jabłonek. Już sama procedura śluzowania przyniesie wiele wrażeń. Za efektownym Mostem Niepodleglości , wpływamy na niezwykle płytkie, zarastające, Jezioro Pauzeńskie, dalej druga śluza i opuszczamy tereny ostródzkie, zanurzając się w kanałowej zieleni. W pewnym momencie otwiera się przed nami przestrzeń Jeziora Szeląg Wielki. To długi na 12,5 kilometra akwen rynnowy z głębinami do 35 metrów, z przewagą malowniczych, stromych brzegów porośniętych lasem. To nad tym jeziorem znajduje się Rezerwat Sosny Taborskiej, wyjątkowej i znanej od stuleci, jako doskonały materiał na maszty okrętowe. Mimo prób uzyskania równie dobrego drewna w innych stronach świata, okazuje się, że tylko pod Taborzem wyrastają z tych endemicznych nasion, tak dorodne egzemplarze. Jezioro jest czyste i głębokie, co lubi sieja i sielawa, ryby rzadkie, a po uwędzeniu doskonałe.

Wojciech Gawor Warlity Wielkie Szeląg Wielki to strefa ciszy i nadal mało uczęszczane miejsce, idealne dla wodniaków miłujących spokój i odludne enklawy. Co nie znaczy, że brak oferty dla turystów preferujących bardziej komfortowy wypoczynek. Tuż przy ujściu kanału do jeziora, w Warlitach Wielkich, znajdziemy wszystko, czego może oczekiwać rodzina lubiąca łączyć komfort z aktywnością. To świetnie wyposażony kompleks Natural Hotel, oferujący dobry standard hotelowo-restauracyjny oraz pełny wybór sprzętu do rekreacji, czyli rowery i sprzęt pływający. Wojciech Gawor

Stare Jabłonki

Na południowym krańcu, w Starych Jabłonkach, dawny Szeląg przegrodzono w XIX wieku, budując linię kolejową. Tu kończy się Szeląg Wielki i tunelowym kanałem wpływamy na Szeląg Mały. Stare Jabłonki to osada turystyczna z uroczą stacyjką kolejową na trasie Toruń – Olsztyn. Obecnie, centralnym miejscem wypoczynkowym jest Hotel Anders, położony nad mniejszym Szelągiem. Znany z cyklicznych turniejów siatkówki plażowej, latem tętni atrakcjami. Znajdziemy też miejsca noclegowe o bardziej kameralnym charakterze. Wojciech Gawor

Pozycja Olsztynecka

To nie tylko malowniczo położona, turystyczna osada, tu zaczyna się system niemieckich umocnień, znany, jako Pozycja Olsztynecka. Warto połączyć spacer nad Małym Szelągiem z przygodą i poszukiwaniem schronów. A na tym odcinku jest ich osiem. Cztery służyły do blokowania starej szosy z Ostródy do Olsztyna, pod nasypem kolejowym dzielącym Szeląg na dwa jeziora. Najbardziej znany i wyeksponowany jest schron bojowy Pak 5. W dobrym stanie, odrestaurowany przez entuzjastów, z mini ekspozycją, okazjonalnie udostępnianą zwiedzającym. Uzbrojony był w armatę przeciwpancerną i dwa karabiny maszynowe. Powyżej, możemy znaleźć towarzyszący mu typowy schron bierny. Te konstrukcje służyły za schronienie i magazyn dla żołnierzy. Wojciech Gawor Poszukiwanie śladów Pozycji Olsztyneckiej, taką grę terenową, można polecić ciekawskim piechurom i cyklistom, a mamy też w pobliżu urokliwe leśne jeziorka, poetycko zwane, Głęboczek, Motylek i Żabie vel Chude Liny… I rozległe, malownicze Łąki Gąsiorowskie. Okolica polodowcowo sfałdowana, lasy, woda, raj dla wędkarzy i grzybiarzy. Wszystko, czego od Mazur oczekujemy.

